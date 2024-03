Torna l'ora della Terra

Troppe luci, troppa energia sprecata, troppo inquinamento sulla Terra. Per ricordarci quanto impattano le nostre abitudini sull’ambiente torna Earth Hour, l’evento globale lanciato dal WWF per la prima volta nel 2007 che ci invita a fare buio in tutto il mondo per una giusta causa.

L’appuntamento (come riportato da GreenMe) con l’Ora della Terra è fissato per il 23 marzo alle 20.30 (ora italiana).

“- CO2 +Natura = Futuro”: è proprio quest’equazione il messaggio scelto dalla nota associazione ambientalista per spingere cittadini, aziende, istituzioni a spegnere le luci e dedicare 60 minuti del proprio tempo ad un’azione virtuosa per il futuro del nostro fragile Pianeta.

Saranno milioni le persone, che vivono in oltre 190 Paesi, a dare vita al “The Biggest Hour for Earth”, la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli impatti dei cambiamenti climatici.