Lavori da sogno

Lavorare in luoghi da sogno tra spiagge, natura e uno stipendio più che ottimo. Esistono forse condizioni migliori? Per come stanno andando le cose evidentemente sì.

Le isole Uist e Benbecula, dell'arcipelago delle Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia, faticano infatti a trovare professionisti disposti a trasferirsi in queste zone dal paesaggio mozzafiato, ma distanti dai grandi centri.

L'emergenza riguarda particolarmente i medici di base. Per convincere i dottori a operare sulle Ebridi ricordiamo che la popolazione complessiva di 4.700 persone, il NHS che è l'equivalente del nostro Servizio Sanitario Nazionale offre ora 150mila sterline all'anno, oltre 14mila euro al mese, per 40 ore alla settimana e 41 giorni di ferie.

L'annuncio è stato riportato dal quotidiano britannico The Guardian ed è rivolto ai medici di tutto il mondo "con senso di avventura e passione per la medicina rurale".