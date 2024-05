Se lasci la macchina a casa ti premio

Gli automobilisti del Regno Unito avranno l’opportunità di risparmiare oltre 150 euro e vincere premi partecipando per tutto il mese di giugno alla “Going Car Free Challenge” organizzata da Possible, un ente di beneficenza per l’azione climatica con sede a Londra.

Questa iniziativa mira a ridurre l’uso delle auto private, che sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di carbonio.

I partecipanti sono incoraggiati a sostituire i loro spostamenti in auto con opzioni di trasporto più sostenibili come il trasporto pubblico, la bicicletta o la camminata.

I trasporti rappresentano oltre un quarto delle emissioni di carbonio del Regno Unito, con le auto private che contribuiscono maggiormente. Attraverso questa sfida, Possible vuole dimostrare che vivere senza auto è fattibile, soprattutto in aree con buoni servizi di trasporto pubblico e infrastrutture per ciclisti e pedoni.

La sfida non richiede necessariamente di abbandonare completamente l’auto, ma di ridurre l’uso della stessa in modo significativo per tutto il mese.