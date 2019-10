Sei appassionato di film horror? Esce "Doctor Sleep"

Cosa è accaduto a Danny Torrence dopo Shining? Lo scopriremo presto al cinema perchè esce il sequel: Doctor Sleep. Uno degli horror più attesi dei fan del genere arriva nelle sale il 31 ottobre. Quindi chi vorrà, potrà trascorrere la serata di Halloween gustandosi il sequel di Shining, tratto dall'omonimo libro di Stephen King, pubblicato nel 2013.

LA TRAMA DI DOCTOR SLEEP

Sono passati alcuni decenni dai fatti accaduti all’Overlook Hotel, narrati da Kubrick nel suo Shining, con protagonista Jack Nicholson. Ora l'attenzione si sposta su Danny Torrence, il bambino superstite di quella notte terrificante. Ora è diventato un adulto ed ha trascorso momenti difficili a causa dei traumi che non lo hanno mai abbandonato. Per questo motivo ripercorre le orme del padre, infatti come lui è dedito all'alcol per cercare di anestetizzare il passato.

Dopo un periodo apparentemente tranquillo tutto viene nuovamente sconvolto dall'incontro con Abra Stone, una giovane donna che possiede la sua stessa attitudine: la luccicanza. Avendo questa particolare capacità in comune, la giovane prova a contattare Danny per chiedere aiuto temendo un gruppo chiamato The True Knot e che è in cerca di persone come loro.

A capo di questo gruppo c'è Rose the Hat, che utilizza quel potere per ringiovanire e rendere la propria vita eterna. Per raggiungere questo scopo il gruppo attraversa i vari Stati americani e va alla ricerca di bambini dotati di questo dono per poi torturarli e infine ucciderli. Danny non potrà assolutamente tirarsi indietro e dovrà confrontarsi ancora una volta con i demoni che lo affliggono.

DOCTOR SLEEP IL TRAILER

Guarda qui il video