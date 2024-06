"Shut Up And Dance" con Sophie & The Giants"

Vincitrice del Premio Lunezia 2023, l’artista inglese Sophie and the Giants ha pubblicato il suo nuovo singolo (e videoclip), “Shut Up And Dance”. Il brano, ad un paio di settimane dal suo esorido, è già tra i brani più trasmessi dai network nel nostro Paese ed è una hit estiva in piena regola. “L’ho scritta per far sentire le persone vive e per farle ballare e muovere i piedi a tempo”, racconta Sophie Scott. E poi aggiunge: “Il mondo è un vero disastro in questo momento e la mia canzone vuole far dimenticare il dolore e la paura e far battere i cuori ancora una volta” La musica effettivamente può avere il grande potere di portare leggerezza anche quando questa si fa fatica a trovarla altrove e se questo era l'obiettivo di Sophie, possiamo assolutamente affermare che sia stato pienamente reggiunto. Quindi cosa state aspettando? Giù i pensieri, su le mani, “Shut up and dance”