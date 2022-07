Si risente Pink con "Irrilevant"

55" lettura

Alecia Beth Moore, ma per tutti semplicemente Pink,( o meglio P!nk), è una cantante statunitense che nella sua carriera ha venduto oltre 40 milioni di album e 70 milioni di singoli in tutto il mondo. Affermandosi come una delle voci più grintose e potenti del panorama musicale mondiale degli anni 2000. Nel 2009 Billboard la nomina Artista Pop del Decennio, nel 2013 come Donna dell'anno. Nel 2017 le viene assegnato il Michael Jackson Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards.









Nel 2019, arriva anche la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ora è finalmente arrivato: "Irrelevant", il nuovo singolo, già entrato nei favori dei 9 milioni di followers della cantante sui social e pronto a conquistare le classifiche mondiali. Molto di effetto la foto pubblicata, che mostrava le parole della canzone scritte su di un fazzoletto di carta.