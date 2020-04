Sua maestà festeggia i 94 anni con un zoom party

Oggi 21 Aprile Elisabetta d'Inghilterra spegne 94 candeline, ma questa volta la sovrana deve rinunciare alle celebrazioni pubbliche annullate per via del coronavirus. Questo però non impedirà alla sovrana di festeggiare con la sua "Royal Family" grazie alle magie offerte dagli strumenti tecnologici dei quali siamo tutti dotati, e ai quali ci attacchiamo per alleggerire il peso della forzata permanenza in casa. Sua maestà si è avvicinata al web imparando ad usare i mezzi tecnologici proprio durante questa quarantena. Sarà un compleanno del tutto particolare in quanto in 68 anni di regno la ricorrenza non sarà salutata con i tradizionali colpi di cannone.













Il mondo intorno al suo regno e la sua Inghilterra sono in questo momento in ginocchio a causa del coronavirus e la regina è convinta che i festeggiamenti pubblici sottolineati dai colpi dell'artiglieria di corte siano "fuori luogo". La sua quarantena la sta trascorrendo a Windsor con il novantottenne consorte, il principe Filippo, ma al momento del brindisi non saranno lasciati soli. Grazie al web infatti tutti i componenti della Royal Family si uniranno ai due in remoto per brindare tutti insieme alla sovrana. Come riportato dalla stampa inglese si tratterà di uno "Zoom party" , una sorta di ritrovo in classe ne più ne meno di quelli che in tanti di noi stanno vivendo grazie ai figli che seguono le lezioni scolastiche, o per il lavoro o per chi soffre la lontananza delle persone care.













Queen Elizabeth le videochiamate le ha scoperte soltanto un anno fa a 93 anni, quando dovendo stare lontana dai suoi parenti a causa dell'isolamento dovuto all'emergenza sanitaria, si era accorta che gli mancavano tremendamente i suoi adorati nipotini.Il suo staff a Windsor si è immediatamente attivato per fare in modo che la sovrana prendesse confidenza con le nuove tecnologie, organizzandole un corso intensivo che le ha permesso in poco tempo di impadronirsi del mezzo. Ormai il web non avrebbe più segreti per Elizabeth che passa le sue giornate di quarantena chattando con parenti, figli, nipoti e in videoconferenza con il suo staff. Tanto che a Buckingham Palace Elisabetta è chiamata affettuosamente «The Techie Queen», la regina patita della tecnologia. Non dimentichiamo che nel 1976 è stata la prima sovrana ad inviare una mail, e nel 2012 la prima a registrare un messaggio contenente i suoi auguri natalizi in 3D, nel 2014 poi ha scritto il suo primo tweet e nel Marzo 2019 a soli 92 anni via IPad inviò il suo post su Instagram. Quella di oggi, lo "Zoom Party" è solo l'ultimo tassello di una bellisiima storia con la tecnologia...





Buon compleanno sua maestà e se ci permette... "God Save the Queen"