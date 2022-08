Superfici boschive che spariscono

Lettura 1'

Sul nostro pianeta le foreste continuano a diminuire e la popolazione ad aumentare, con un andamento che ha portato in 60 anni alla riduzione del 60% delle superfici boschive per ogni abitante: da 1,4 ettari di foresta per ogni persona del 1960 ad appena 0,5 ettari nel 2019.A indicarlo sono le stime della ricerca internazionale coordinata dall'Istituto giapponese di ricerca su foreste e prodotti forestali.

La parte del mondo più sviluppata sta registrando in questi ultimi decenni un aumento, a volte anche deciso, delle superfici boschive - in Italia, ad esempio, (come riportato dall'ansa) sono cresciute del 18% in appena 10 anni - eppure a livello globale le aree verdi sono in continua riduzione. Uno dei dati forse più allarmanti arriva dalla combinazione dei dati con quelli relativi all'aumento della popolazione mondiale, che nello stesso periodo è aumentata da 3 a 8 miliardi di persone.