Tequila e San Miguel – l'estate di Loredana Bertè!

La grande rinascita artistica di Loredana Bertè, iniziata l'estate scorsa con “Non ti dico no” in coppia con i Boomdabash e proseguita poi con il successo da Sanremo “Cosa ti aspetti da me” continua!









Loredana Berté è infatti tornata in radio con un nuovo singolo: “Tequila e San Miguel” scegliendo di non proporre per l’estate un brano da “Libertè” il suo ultimo album, ma ha preferito un inedito scritto per lei da tre importanti nomi della nuova scena musicale italiana: Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra. Quest’ultimi sono anche produttori del brano.

Si brinda a Tequila nell'estate della Bertè!