Tony Effe con Emma e & Takagi & Ketra

Tempo di collaborazioni, di contaminazioni fra mondi musicali diversi ed apparentemente lontani, di sperimentazione.

L'obiettivo più diffuso? Quello di aggiudicarsi il merito di aver prodotto il tormentone dell'estate sdoganandolo dagli schemi di quello che è un tormentone canonico. E proprio questo sembra essere stato il principio che ha guidato Emma, Tony Effe e Takagi & Ketra nel lanciare il loro “Taxi sulla Luna”.









Il brano è stato particolarmente apprezzato dalla maggior parte degli addetti ai lavori che hanno trovato decisamente interessante il modo in cui Emma ha abbracciato uno stile lontano dal proprio e la commistione fra la sua voce e quella di Tony Effe.

Voci, entrambe, che comunque fanno la scelta di rimanere, specialmente in alcuni tratti, un po' in secondo piano rispetto alle atmosfere deep house dipinte da Takagi & Ketra per l'occasione.

Insieme al pezzo è arrivato anche il video, prodotto da Late Milk e pubblicato sul canale della Dark Polo Gang della quale Tony Effe é membro fondatore.