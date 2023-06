Nuovo singolo per i Depeche Mode

"Memento Mori", è il titolo del nuovo album di inediti dei Depeche Mode, il quindicesimo per loro ed il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

Il disco ha debuttato al numero 1 della classifica FIMI Top of the Music Album ed è il risultato di un intenso lavoro svolto durante il periodo pandemico. Sarà per questo, probabilmente, che in esso risuona prepotente il tema della morte e di contro l'invito a vivere la propria vita a pieno, senza perdersi dietro cattiverie gratuite ed inutile pessimismo.









"Memento Mori" ci ha già regalato una delle sue perle, “Ghosts Again”, ma ora è il momento di scoprirne un'altra.

“Wagging tongue”, letteralmente “lingua scodinzolante”, scritta a quattro mani dai due artisti, è un pezzo il cui testo dà quasi un brivido al pensiero di ciò che poi è successo a Fletcher: “Everything seems hollow when you watch another angel die”. I brani erano, infatti già in lavorazione ed il titolo del disco era già stato scelto, ma dopo questo evento, come lo stesso duo ha ammesso, tutto ha assunto un significato diverso.

Gore e Ghan sono partiti alla volta di un tour mondiale che passa anche per l'Europa, proprio per promuovere il loro ultimo lavoro e la bella notizia, in tutto ciò, è che fra le mete selezionate c'è anche l'Italia che li vedrà salire sul palco in tre diverse occasioni: il 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma, il 14 allo stadio Meazza di Milano ed infine il 16 luglio allo stadio Dall'Ara di Bologna.