Le cover più strane create dall'Intelligenza Artificiale

L' Intelligenza artificiale si sta espandendo a macchia d'olio e non è una sorpresa se tra i campi in cui è stato sperimentato il suo utilizzo rientri anche quello musicale, con risultati opinabili.

Quindi se per caso hai in mente una qualche cover assurda, sappi che qualcuno ci ha già pensato, anche se alcuni brani sono quasi indistinguibili dalla voce del cantante originale.









Eccone alcune:

Freddie Mercury - Life on Mars (David Bowie Cover)

Phil Collins - Never Gonna Give you Up (Rick Astley Cover)

Axl Rose - Iris (Goo Goo Dolls Cover)

The Beatles - About a Girl (Nirvana Cover)

Michael Jackson - Careless Whisper (George Michael Cover)