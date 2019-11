Torna Gabbani... ma solo su WhatsApp!

Con Duemiladiaciannove torna Francesco Gabbani, ma solamente in modo 'clandestino' su WhattsApp. Il cantante livornese ha voluto distribuire il nuovo brano attraverso il passaparola degli smartphone, uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati dagli italiani, da giovani, giovanissimi e ex-ragazzi. Una specie di "catena di Sant'Antonio" musicale e virtuale, nata per fare un regalo ai fans ( e vedere di nascosto l'effetto che fa!) Non si troverà, almeno in un primo momento, sulle tradizionali piattaforme, streaming compreso.





Intanto in Duemiladiciannove il ritornello dice: ''Sul bagnato ci piove'', e nel video le immagini le foto dei giornali di Matteo Salvini, Giuseppe Conte, di Papa Francesco, di Claudio Baglioni, Fabio Fazio, Carola Rakete, Barbara D'Urso, Di Maio, Greta, Renzi, Leonardo Di Caprio, Trump e molti altri in un coro, anche questo virtuale.

Guarda il video di Duemiladiciannove

Dopo la vittoria a Sanremo, nel 2017 Gabbani ha pubblicato l'album "Magellano", contenente - oltre a "Occidentali's karma" - anche il singolo estivo "Tra le granite e le granate". Sempre nel 2017 il live "Sudore, fiato, cuore", poi due anni di stop discografico: un silenzio interrotto lo scorso maggio con il singolo "È un'altra cosa".