Tornano le "Giornate Fai d'autunno"

Il prossimo sarà un fine settimana all'insegna delle bellezze del territorio Italiano grazia al FAI. Saranno 700 i luoghi visitabili in 350 città, sono le Giornate Fai d'Autunno, giunte all' undicesima edizione in programma il sabato15 e domenica 16 ottobre. Un viaggio sorprendente, a volte inaspettato, tra castelli, palazzi, ospedali, carceri, scuole, parchi, chiese, conventi, borghi immersi nella natura e industrie Made in Italy. Anche in questa edizione i giovani volontari della fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico i luoghi selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite a contributo libero che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente italiano. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Tutte le informazioni per conoscere le opportunità di visita nel territorio sul sito: https://fondoambiente.it/