Tutti pazzi per il Golden Cappuccino

Se il buongiorno si vede dal mattino, una singolare miscela tra un caffè italiano prodotto in Sicilia, la densità della schiuma prodotta con il latte di bufala e una foglia d'oro è il nuovo must a New York City.

Uno chef italiano emigrato con successo nella grande mela, Giuseppe Bruno, è diventato famoso per aver creato una bevanda che sta facendo molto parlare di sè.

Un cappuccino che è diventato un vero e proprio caso di cui si è occupato addirittura il New York Times, e che lo chef italiano propone nei suoi ristoranti, il Sistina e il Caravaggio nell’Upper East Side a New York.

Il costo non proprio economico, viene venduto a 20 dollari! I clienti apprezzano, ordinando l’originale cappuccino sia a pranzo che a cena.

Lo chef suggerisce infatti di considerare questa bevanda al pari di un dessert. Proprio per la sua speciale consistenza è infatti più simile ad un dolce che ad un caffè.