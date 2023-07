Un nuovo singolo per Levante

Dopo un periodo di grandi trasformazioni, fra l'esperienza della maternità, il ritorno sul palco di Sanremo ed un cambio look che ha destato non poche critiche, Levante presenta un nuovo singolo di stagione, “Canzone d' estate” e lo fa proprio cavalcando l'onda della questione capelli, un po' a voler chiudere il cerchio di un argomento che ha catalizzato l'attenzione del pubblico per troppi mesi, distogliendola dalla musica.

Sui suoi canali social è infatti comparso un video in cui con grande ironia e la partecipazione di diversi personaggi suoi amici (Amadeus, Colapesce e Dimartino, Fiorello, Linus, Paola e Chiara, Pilar Fogliati e Valerio Lundini), riparte da lì per poi annunciare l'uscita del suo ultimo singolo.









Non solo una “Canzone d'estate” per lei, ma un intero tour che la vedrà girare tutta Italia portando sul palco il meglio della sua discografia, insieme col suo nuovo album, “OPERA FUTURA”.

A chiudere questa stagione di live un grande evento in programma per il 27 Settembre all’Arena di Verona che la stessa artista ha commentato così: “Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe. Italia mia, sii palestra per i miei muscoli, riscaldamento prima dell’incontro più temuto, maestra di una testa in subbuglio e di un cuore in fiamme. Fatti vela che io soffio vento”.