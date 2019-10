Una volta scoperta, tutti vorrete averla...

L'inverno è alle porte e con i primi freddi si inizia a godersi di più anche la casa. Da soli o in compagnia, non c'è niente di meglio che assaporare una buona bevanda calda a fine giornata, magari seduti sul divano davanti ad un bel camino. Allora cosa c'è di meglio di una tazza scaldamani?

Si avete capito bene, sto parlando di una tazza made in Italy in cui oltre a poter bere tisane, the o cioccolata, terrà le vostre mani al caldo.

Come potete notare dall'immagine, si tratta di un prodotto in ceramica dal design davvero innovativo: la tazza infatti non ha manici, ma più semplicemente offre due spazi vuoti ai lati in cui infilare le proprie mani.

Se vi ha già catturato, sappiate che potete trovarla su Amazon in diversi colori! Un must have per la stagione fredda, perfetta anche da regalare!