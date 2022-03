Vespa 125 Icona di stile

Torniamo a parlare dei set della lego, mischiamo il mattoncino iconico con un' altro mezzo a due ruote che è diventato un'icona, la vespa 125. ci vogliono 110 mila mattoncini e una grande pazienza per mettere insieme uno dei tanti capolavori dell'ingegno italiano. Il gioiello a grandezza naturale è stato mostrato durante la Fashion Week di Milano. Per realizzare questa vespa in scala 1:1 ci sono volute 320 ore di lavoro. Un vero e proprio omaggio a quella che è stata l'Italia del boom economico del secondo dopoguerra. Una bellezza che non è stata scalfita dal tempo, la 125 ricordiamo è stata lanciata 75 anni fa e prodotta in 19 milioni di esemplari in tutto il mondo. E stata esposta nei musei di design, arte





, scieza&tecnica e trasporti. In commercio esiste la versione in scala da montare.