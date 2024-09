Post Malone annuncia il suo nuovo brano What Don’t Belong To Me, estratto dall'album F-1 Trillion. Il New York Times ha lodato l’album per i suoi omaggi ai classici del country e al power country degli anni ’90, oltre che per come l’artista abbia incluso racconti di ribellione con la star del bluegrass di nuova generazione Billy Strings. Il brano I Had Some Help con Morgan Wallen continua a dominare le classifiche radiofoniche e ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100, rimanendo in cima alla classifica per cinque settimane consecutive.

What Don't Belong To Me è una dichiarazione d'amore senza precedenti, dove l'artista farebbe l'impossibile per la sua amata, come portarle la luna o cambiarle la vita. Il protagonista vorrebbe darle molto di più del buco che ha in petto dove batte il suo cuore, ma deve fare i conti con la realtà e col fatto di essere soltanto un uomo, piegato da tante debolezze.