XFactor 13 - La quarta puntata

La Vigilia - Dopo un interminabile apertura, la quarta puntata comincia con l'assegnazione più rischiosa: il paragone con Freddy Mercury aveva funzionato con Licitra (a proposito: che fine ha fatto?! ) ed è andata bene anche a Davide, dopo i primi 10 secondi di incertezza.

Giordana va al ballottaggio anche questa sera, forse non ispira simpatia ai televotanti. Atmosfera più leggera per La Sierra che confermano il loro stile molto a fuoco dalle audition. Finalmente senza trucco, Nicola canta 90 minuti di Salmo e non convince neanche me.

I Booda aprono le danze della seconda manche ed è il solito fighissimo boooom!!! A seguire momento pesantezza di Eugenio, la sua chitarra, la sua bella voce e la sua spocchia, insopportabile. Malika meno velata nel giudizio. Inedito per i Seawards debolucci.

Sofia... MA QUANTO È BRAVA QUESTA BIMBA!! Canta in francese un brano difficilissimo, direi la migliore dalla serata, molto bene! Giordana miete l'ennesima vittima ed escono i Seawards e Samuel perde il primato della squadra intoccabile, era inevitabile. Giovedì prossimo finalmente la serata degli inediti!! WOOOW

Nota: qualcuno faccia qualcosa per gli outfit di Cattelan, grazie.