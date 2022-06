La Dott.ssa Alice Pari ospite di Diamoci del Tu, ha parlato di quelli che sono gli obbiettivi dell'edizione 2022 del festival Into The Blue - Sea Life Fest a Rimini nei primi giorni di Giugno. Un evento a cura della "Fondazione Cetacea" in collaborazione con il "Club Nautico Rimini" e sotto il patrocinio del Comune di Rimini. Il Festival unisce conservazione e ricerca sull'ambiente marino attraverso educazione ambientale, ricerca e progetti che riguardano il mare.