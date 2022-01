Dance Legacy “A Christmas with love”

Un progetto comune pensato e nato con due obiettivi. Il primo: dopo due anni di pausa forzata in cui questo settore è stato messo a dura prova, era di vitale importanza far sentire di nuovo le loro voci per dare un segnale di coraggio e speranza attraverso la musica, l’amicizia e la collaborazione. Il secondo: dare un sostegno concreto, devolvendo i proventi del brano alla Città Della Speranza, che si occupa della ricerca in campo oncoematologico pediatrico.

La canzone è stata composta a più mani, a Diamoci del tu ne abbiamo parlato con Neja e Nathalie Aarts.