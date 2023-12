L’artista Henry Novi, cantautore milanese di origini veneziane, dopo aver pubblicato il suo album Words Of God, per l’amore che lo lega alla città di Milano e all’Italia, ritorna con il nuovo singolo "Non Conta Niente", sperimentando il Pop italiano e affrontando un tema importante:la scelta di vivere assuefatti dalla paura oppure quella di superarla diventandone un Re.