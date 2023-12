Il pianista scalzo che arriva al cuore delle persone

Maurizio Mastrini parte dal suo eremo in Umbria dove vive con la sua famiglia e dove crea i suoi lavori. Con il concerto di New York il Maestro varca la soglia delle 860 esibizioni in giro per il mondo, in tutti i continenti, per le più prestigiose associazioni mondiali e nei teatri più importanti. Definito il pianista dei record per le sue numerose sfide musicali, ha suonato in 4 continenti e in oltre 80 paesi. Dai boulevard di all'austerità di Pristina in Kosovo.

Il Maestro Mastrini cerca costantemente il contatto fisico con il suo strumento suonandolo a piedi nudi....