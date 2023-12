Una Nadia Rinaldi generosissima di aneddoti e ricordi con il grande Gigi Proietti, al quale ha riservato uno spazio nel suo ultimo spettacolo teatrale dal titolo "Senza Santi in Paradiso". Nadia ci racconta di come è nato l'amore per il suo lavoro e di come abbia sentio l'esigenza di condividere il suo percorso, personale e professionale con il pubblico che la segue da sempre con affetto.