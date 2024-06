Lucio c'è a Longiano

La scelta di presentare a Longiano questo omaggio a Lucio Dalla non è un caso, dai primi anni Ottanta esiste un legame tra Lucio e il paese romagnolo creatosi dalle amicizie e dai rapporti con la famiglia Balestra e i suoi collaboratori. Il cantautore è stato presente più volte nella piccola cittadina, vogliamo ricordare tra gli eventi pubblici il debutto della tournée “DallaMorandi”, che proseguì poi con circa 200 spettacoli in giro per l’Italia.

Senza dimenticare la copertina dell’album “1983” realizzata con una antica fotografia della banda di Longiano.

Con noi a Diamoci del Tu: Flaminio Balestra direttore della Fondazione Tito Balestra e organizzatore dell'evento.