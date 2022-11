Sono due le iniziative in programma per Halloween 2022: Halloween Express e Magic Halloween San Marino, la cui organizzazione è curata dal Mago Gabriel e da Magica Gilly con lo staff del Festival Internazionale della magia.









Non mancheranno la tradizionale Caccia al Tesoro in chiave "Horror" per le vie del Centro Storico, il suggestivo spettacolo di fuoco e l'imperdibile Magic Spirit Show dedicato al grande Mago Houdini condotto dal celeberrimo Mago Fax e con la partecipazione di Magica Gilly, El Diablo e Gabriel.