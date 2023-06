Siamo nel 1986 e la voce di Linda Wesley accompagnava le vacanze degli italiani con la sua: “Wild on the isle”. Trentasette anni dopo, un trio di DJs e produttori, composto da Marco Corona, Italian Disco Mafia e Featuring Neja, ci riporta a quelle sensazioni ed emozioni, proponendola con un nuovo remix e in una versione che riporta ai fasti della Italo Disco.

Ora è "Just Do It"