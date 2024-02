Antonio Ornano torna a mettere il dito sulle paure e le inadeguatezze che affliggono il nostro tempo e le nostre vite. Lo fa alla sua maniera coinvolgendo il pubblico presente in sala e con la sua straordinaria ironia che trascina con se i presenti. La comicita dell'attore cabarettista genovese sbarca in Repubblica per conquistare anche il cuore dei sammarinesi.