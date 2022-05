Mirko Oliva & Cam Bros presentano il loro"Libera le Mani"

Mirko Oliva cantautore e producer, napoletano di origine classe ’81, cresce nel Cilento dedicandosi alla musica sin da piccolo , dapprima con “Lo zecchino D’oro “ e in seguito studiando canto e percussioni , fino ad Xfactor. E' da poco uscito il suo ultimo singolo in collaborazione con Cam Bros, dal titolo "Libera le Mani" un inno a fare in modo che questa "schiavitu' moderna", questa oppressione della libertà di molti popoli, possa cessare quanto prima. Mirko ne ha parlato ai microfoni di Diamoci del Tu.