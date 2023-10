"Se puoi sognarlo, puoi farlo!", così diceva Walt Disney di cui quest'anno ricorre il centenario e Paolo Bacchini, imprenditore e formatore attivo anche sul territorio di San Marino, deve aver preso questo mantra decisamente alla lettera.

Lo abbiamo ospitato per parlare del suo libro, "Magic Business" e del modo in cui abbia tradotto l'esperienza vincente di Disney in un vero e proprio metodo applicabile ad ogni settore.