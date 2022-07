Vite in Rinascita: chi è il narcisista patologico

Ti riempie di complimenti e lusinghe, tu sei la donna perfetta, una dea scesa dal cielo per poi a distanza di tempo distruggere brutalmente e gradualmente la tua autostima ed ogni parte di te che sfugga al suo controllo. Queste solo alcune delle caratteristiche del narcisismo patologico, un tema che sente il bisogno di essere trattato per sostenere quante più vite possibili e donne che si trovano in una relazione, che nulla ha a che fare con l'amore, da cui diventa faticoso uscire. Ne abbiamo parlato con Valeria Scalisi, studentessa di psicologia e donna che ha attraversato le tenebre per poi tornare a splendere di nuova luce. Ascolta tutta l'intervista nel nostro reloaded!