La Commissione Pari Opportunità chiede l’immediata rimozione dei manifesti raffiguranti un ragazzo con Sindrome di Down

I Membri Commissari della COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’, vista la funzione della Commissione nel recepire e verificare gli esposti di singoli ed associazioni che riguardino gli aspetti della parità giuridica e delle pari opportunità, legge n. 26 del 25 febbraio 2004, art. 1; vista la ratifica del Consiglio Grande e Generale della Convenzione Internazionale per la Tutela delle persone con Disabilità del 29 gennaio 2008; recepita la richiesta delle seguenti associazioni: Associazione Sammarinese Disabili ad Esordio Infantile, Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi, ATTIVA- Mente, BattiCinque, Federazione Sammarinese Sport Speciali, Fondazione Centro Anch’io ONLUS, Special Olympics San Marino, con il presente comunicato stampa intendono disapprovare pubblicamente il criterio di comunicazione utilizzato su un manifesto affisso dal Comitato Contrario Uno di Noi raffigurante un ragazzo con Sindrome di Down e il pensiero breve su scritto. In virtù di ciò richiede agli Uffici preposti l’immediata rimozione di tali manifesti in quanto si ritiene che tale manifesto pubblico affisso su spazi pubblici di comunicazione sia lesivo e discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità e che non sia di buona educazione sociale e di etica paritetica.

c.s. Commissione Per le Pari Opportunità