4x100 d'argento ai Mondiali

Non più sorpresa, ma solida certezza. Due anni dopo Tokyo la 4x100 è di nuovo lì tra i primi e dopo l'oro olimpico piazza anche l'argento mondiale. Roberto Rigali – unica novità rispetto ai Giochi – Marcell Jacobs – autore di un'ottima frazione che si spera sia principio di rinascita – Lorenzo Patta e Filippo Tortu fanno 37” 62: meglio di loro solo gli Stati Uniti, pasticcioni con il testimone ma salvati dal solito Noah Lyles, che aggiunge un terzo oro a quelli nei 100 e 200. Coleman, Kerley, Carnes e Lyles segnano 37” 38 – primato stagionale – mentre la Giamaica è bronzo in 37” 76. Stelle e strisce d'oro anche nell'altra 4x100, qui addirittura col record dei campionati mondiali: Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas e Sha'Carri Richardson – vincente anche nei 100 - corrono in 41” 03, imponendosi su Giamaica e Regno Unito.

Doppietta di ori pure per la kenyana Faith Kipyegon, che dopo i 1500 fa suoi anche i 5mila in 14' 53” 88 battendo l'olandese Hassan e la connazionale Chebet, e per il Canada. La foglia d'acero esulta negli 800, con Marco Arop che prevale sul kenyano Wanyonyi e sul britannico Pattison, e nel decathlon, dove Pierce LaPage sigla la miglior prestazione stagionale davanti al connazionale Warner e al grenadino Victor. Tutto africano invece il podio della maratona: la corsa regina delle lunghe distanze va all'ugandese Joshua Cheptegei, seguono il kenyano Ebenyo e l'etiope Barega. Nel salto con l'asta, nemmeno a dirlo, l'oro è di Armand Duplantis: lo svedese, detentore del record mondiale, fa 6,10 e comanda un podio a quattro, col filippino Obiena d'argento e il bronzo ex aequo dell'australiano Marshall e dello statunitense Nilsen. Infine il getto del peso dove la statunitense Chase Ealy vince con 20,43 sulla canadese Mitton e sulla cinese Gong.