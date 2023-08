A Baku il Mondiale di Tiro a Volo

La lunga strada che porta a Parigi passa anche se non soprattutto per Baku. Nel prossimo fine settimana è in programma il Campionato del Mondo di Tiro a Volo, manifestazione tornata in calendario prima dell'Europeo. Quattro le Carte Olimpiche in palio, che proveranno a prendere 3 sammarinesi. Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Manuel Mancini. Carte in palio dunque, ma ce ne saranno anche all'Europeo di Osijek di fine settembre. Le restanti prove di Coppa del Mondo, invece, non assegnano carte in grado di portare direttamente gli atleti alle Olimpiadi, ma distribuiscono punti utili per il ranking mondiale. E la classifica è un altro criterio di qualificazione a Parigi 2024. Agli ordini del CT Luca Di Mari, Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Manuel Mancini sono reduci da 3 giorni di allenamenti allargati anche ad altri atleti in modo da poter simulare anche l'eventuale finale a 6, ripristinata definitivamente. Le semifinali a eliminazione infatti, dopo i Giochi Europei di Cracovia, sono state archiviate. Il trio sammarinese, che in buona condizione psicofisica, va a caccia del colpo grosso.