A Basilea avanti Struff, Murray ed Etchevarry

Atp in campo a Basilea in quello che era il torneo di casa di Roger Federer. Nel match di apertura di programma Jan Lenhart Struff ha battuto Christopher Eubanks con il punteggio di 7-6 6-4. Il tedesco ha provato da subito a variare maggiormente il suo gioco non disdegnando di prendere la via della rete. Il numero 27 del mondo conquista al tie break un primo set nel quale ha fronteggiato anche un set point. Tra la fine del primo e l'inizio del secondo il tedesco conquista otto punti di fila che lo fanno andare avanti. Ripreso, pizza sul 5-4 il break che vale anche il match.

La seconda maratona è buona per l'eterno Andy Murray. Bravo e paziente nel domare uno Yannick Hanfmann che a tratti sembrava aver preso il comando delle operazioni. Il solo primo set dura un'ora e 24 minuti con Murray recuperato da 5-2. L'ex numero uno del mondo fronteggia un set point e a sua volta va a segno sul servizio Hanfmann. Più rapido il secondo parziale. Ancora avanti per 5-2 questa volta Murray contiene il rientro dell'avversario e chiude 6-4.

Grande sorpresa nel match che chiude il programma, dove cade la testa di serie numero 8 Sebastian Korda per mano dell'argentino Etchevarry. Il sudamericano gioca un primo set pressoché perfetto e approfitta di una fallosità decisamente alta del suo avversario. Il figlio d'arte inverte decisamente la rotta nel secondo parziale quando pare avere ritrovato il filo del discorso e girato l'inerzia del match. Ma dopo 7 games dominati Korda si inceppa di nuovo ed Etchevarry ne approfitta 6-3 1-6 6-3 per andare a sfidare Murray al turno successivo.