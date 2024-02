A Gangwon '24 brilla Flora Tabanelli: 2 ori freestyle e Tomba come idolo-amico

La portabandiera non si sceglie mai per caso e a Gangwon Flora Tabanelli ha dimostrato perché, tra 74 atleti, sia stata lei ad aprire la truppa azzurra. Alle Olimpiadi Giovanili Invernali, la bolognese classe 2007 ha fatto bis di ori nel freestyle, lo sci acrobatico. Più in alto di tutte nel big air e nello slopestyle, stesse specialità in cui, nel Mondiale Juniores del '23, ha conquistato oro e argento. A questo va aggiunto il 3° posto nella prova di Coppa del Mondo di Pechino, seconda italiana di sempre a riuscirci dopo Silvia Bertagna: unendo i puntini vien fuori il quadro di una papabile fuoriclasse.

Sul lungo periodo, l'obiettivo, per ora sussurrato, sono i Giochi dei grandi, quelli casalinghi Milano-Cortina '26. E per una bolognese che studia da fenomeno delle nevi, il riferimento non può che essere Alberto Tomba: per Tabanelli molto più che un idolo e un conterraneo, il loro legame parte da lontano e, ora che la sua carriera è letteralmente in rampa di lancio, si fa sempre più stretto.