Al Giro di Polonia Ackermann è già leader, mentre Veloso si conferma in Portogallo

Vittoria di tappa per Joao Rodriguez che taglia per primo il traguardo di Covilha, seguito a ruota da Gustavo Cesar Veloso, che mantiene ancora il possesso della maglia gialla con un vantaggio di 13 secondi sul compagno di squadra che oggi però si gode il primo posto. E se non fosse stato per la caduta di Edgar Pinto a pochi metri dal traguardo, probabilmente avremmo visto un podio interamente formato da ciclisti della W52 - FC Porto, che sta dominando in questo Giro. Nel frattempo è iniziato anche il tour polacco, in cui Pascal Ackermann ha già messo in chiaro l'intenzione di confermare la maglia ciclamino vinta durante il Giro d'Italia. Il ciclista tedesco, dopo aver vinto la prima tappa, ha chiuso la seconda al terzo posto confermandosi leader della classifica generale, con tre secondi di vantaggio sugli inseguitori. A vincere è stato lo sloveno Luka Mezgek in 3h 32' 42''; dietro di lui il colombiano Fernando Gaviria. Domani la quarta tappa, in cui Ackermann cercherà di ribadire la sua leadership.