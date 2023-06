Altri due ori per l'Italia, sempre in vetta al medagliere

Due ori e quattro pass olimpici nella nona giornata dei Giochi europei, per l'Italia, ancora in vetta al medagliere grazie a 21 successi e 68 podi complessivi. Oltre alle già qualificate Martina Bartolomei, Chiara Pellacani e Alice Soter, a Parigi 2024 andranno i pugili Irma Testa, Salvatore Cavallaro e Giada Sorrentino, mentre il bronzo di Chiara Rebagliati vale una quota individuale al femminile per il tiro con l'arco. Proprio dagli arcieri è arrivato uno dei due ori di giornata, grazie a Elisa Roner, che nella finale del compound ha sconfitto la numero 1 al mondo Ella Gibson. Oggi Marco Bruno proverà a completare la doppietta, disputando la finalissima al maschile. L'altro successo è arrivato dalla scherma, grazie alla squadra femminile di fioretto, mentre quella maschile di spada ha ceduto in finale contro la Francia, prendendosi comunque l'argento. Bronzo nella spada femminile per Eloisa Passaro, che si ferma solo in semifinale e chiude al terzo posto. Infine, arriva un altro podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino da tre metri: dopo l'oro nel misto e il bronzo al femminile, ecco l'argento al maschile, con la coppia Tocci-Marsaglia che supera quota 400 punti e si prende il secondo posto.