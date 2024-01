Aperti a Gangwon I Giochi Olimpici Invernali Giovanili

Da Pyongchang a Gangwon, I Giochi Olimpici Invernali Giovanili sono ufficialmente aperti. Sarà la Corea del Sud ad accogliere i 1.900 atleti (record assoluto) che si sfideranno nelle varie discipline fino al primo febbraio. A sfilare al Gangwon Oval anche la bandiera di San Marino, accanto a Brasile e Serbia. A portarla lo sciatore Mattia Beccari che compone la delegazione della Repubblica con il Capo Missione Gianluca Gatti e il tecnico Daniele Plebs. Lo spettacolo della cerimonia un omaggio alla cultura coreana attraverso l'esibizione di artisti, danze e giochi di luce. Da domani via alle gare, Mattia Beccari sarà già sul tracciato a provare la pista in attesa del debutto previsto per mercoledì prossima nello Slalom Speciale. Poche ore per recuperare energie fisiche e mentali, il sammarinese sarà impegnato il giorno successivo nello Slalom Gigante.