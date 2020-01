Australian Open: il solo Fognini al terzo turno

Gli Australian Open 2020 saranno ricordati sopratutto per le avversità meteorologiche su Melbourne. Ovviamente tutto è derivato dai disastrosi incendi su tutta l'Australia, che hanno portato anche a stravolgimenti climatici. Negli ultimi giorni, dopo la scarsa qualità dell'aria, è arrivata una tempesta di pioggia e sabbia che ha costretto gli organizzatori a ritardare il programma per asciugare tutti i campi e sopratutto a pulirli da tutta quella terra rossa in stile Roland Garros.

Per quanto riguarda gli italiani, nella giornata di ieri Fabio Fognini ha battuto l'Australiano Jordan Thompson accedendo così al terzo turno. Il numero 12 al mondo ha vinto i primi due set 7-6, 6-1, per poi cedere ai successivi due 3-6 e 4-6. Al quinto l'azzurro dopo oltre quattro ore di gioco si è imposto 7-6. Ora al terzo turno l'italiano affronterà l'argentino Guido Pella. Mentre Matteo Berrettini ha perso 6-7, 4-6, 6-4, 6-2. 5-7. Invece il 18enne Jannik Sinner ha ceduto 6-4, 6-4, 6-3 contro l'Ungherese Fucsovics.