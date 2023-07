Azzurri d'argento nella staffetta. Cade il record di Phelps nei 400 misti. Bianchi e Casadei sopra il loro personale

L'argento nella staffetta 4x100 sl mancava all'Italia ai mondiali dal Melbourne 2007. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon centra il secondo posto grazie al crono di 3’10″49, e regala all’Italia la prima medaglia del nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka. L’oro va all’Australia con il tempo di 3’10″16, dopo un testa a testa proprio con l’Italia fino all’ultima bracciata. Terzi gli Stati Uniti. Record del mondo e oro iridato per il francese Leon Marchand nei 400 misti. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite di 4'03"84 che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael Phelps. L'australiana Ariarne Titmus ha vinto la medaglia d'oro nei 400 stile libero donne stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 3'55''38. La fuoriclasse americana Katie Ledecky si è dovuta accontentare del secondo posto, il bronzo è andato alla neozelandese Erika Fairweather. Quello di Titmus è il secondo oro australiano in Giappone, dato che nella prima finale della manifestazione Samuel Short è diventato campione del mondo nei 400 sl, davanti al tunisino Ahmed Hafnaoui e al tedesco Lukas Maertens, campione del mondo a Roma nel 2022. Nel primo giorno del mondiale di Fukuoka, in acqua anche i nuotatori sammarinesi. Nei 400 stile libero Loris Bianchi chiude al 38° su 55 con il tempo di 4.03.88, un tempo altissimo per lui che ha un personale su quella distanza di 3.59.54. Nei 100 rana Giacomo Casadei ha fermato il cronometro 1.04.31. 61° su 68, anche Casadei non è riuscito ad avvicinare il personal best fissato in 1.02.59. Loris Bianchi tornerà in acqua il 24 luglio nei 200 stile. Casadei il giorno successivo nei 50 rana.