Bis di Linarez che balza in testa alla corsa

Percorso e protagonisti, praticamente la Volta del Portogallo concede un replay della puntata precedente. La terza tappa, così come la seconda, è pane per i velocisti e viene azzannata così come la seconda da Leangel Linarez. Il venezuelano ha fatto sua la frazione che ha portato i corridori da Abrantes a Vila Franca attraverso un percorso pianeggiante interrotto da una salita di media pendenza posta a 50 km dal traguardo. Con tutto il tempo per reagire ad eventuali mini crisi. Che non ci sono state. In volata Linarez ha regolato lo spagnolo Miguel Angel Fernandez (lo sprinter più atteso e ancora a secco di successi) e il ceco Barbor. Linarez grazie all'abbuono riservato al vincitore è anche il nuovo leader della classifica generale, ma già da oggi la corsa è destinata ad infiammarsi. Non è proprio il tappone, ma questa quarta giornata, è stata tracciata con un finale nervoso adatto ai finisseur o agli attaccanti dell'ultima ora.