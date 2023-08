Jannik Sinner è in semifinale al Master 1000 di Toronto. L'altoatesino nella notte italiana ha battuto il francese Gael Monfils per 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 22 minuti. Ad attendere Sinner c'è ora lo statunitense Tommy Paul che ha superato a sorpresa il numero 1 Carlos Alcaraz.