Capolavoro di Pogacar che vince la crono e il Tour

Un finale clamoroso al Tour che ha ribaltato tutto nella cronoscalata di oggi. Tadej Pogacar, sloveno appena ventunenne, compie un capolavoro vincendo la frazione con distacchi importanti, ma soprattutto superando Roglic in classifica generale proprio quando la maglia gialla pareva destinata a non cambiare più. 55'55'' il tempo del nuovo leader che domani sfilerà in giallo nella passerella di Parigi e conquisterà il suo primo Tour de France. Primo degli italiani in classifica generale Damiano Caruso, decimo.