Ciclismo: oggi la tappa finale del giro di Polonia. Vingegaard difenderà il primato ottenuto ieri

All'inizio del Giro sembrava che lo scontro finale dovesse essere tra Pascal Ackermann e Fernando Gaviria, con il tedesco vincitore di due tappe nelle prime tre gare e il colombiano sempre dietro a inseguire, con Luka Mezgec come possibile outsider. La situazione invece è completamente diversa: il leader è ora Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto la sua prima gara da professionista davanti a Pavel Sivakov e Jai Hindley. Buona prova anche per l'italiano Davide Formolo che chiude in settima posizione, reggendo il ritmo del gruppo di testa fino all'arrivo. Ma occhi aperti sulla gara di oggi, in cui Vingegaard dovrà difendere i 4 secondi di vantaggio su Sivakov e i 6 su Hindley, uno scarto che non può farlo stare tranquillo. Cambio di leadership anche nel giro di Portogallo: ora la maglia è nelle mani di Jony Brandao, che ha concluso la settima tappa al tredicesimo posto davanti a Joao Rodrigues, secondo della classifica. L'ex leader Gustavo Veloso, ora terzo, ha chiuso invece con 15 secondi di ritardo sul vincitore Luis Gomes.