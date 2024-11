Coppa Davis: l'Australia in semifinale

Non mancano le sorprese alla Coppa Davis di Malaga. Dopo l'eliminazione dei padroni di casa della Spagna, saluta anche il Canada battuto dalla Germania in due partite. Entrambe le squadre devono fare a meno dei rispettivi numeri 1, Alexander Zverev da una parte e Felix Auger-Aliassime dall'altra. Bastano i singolari ai tedeschi per conquistare il pass per la semifinale. In poco meno di due ore di gioco Altmaier supera in due set Diallo, 7-5, 6-4. Molto più combattuta l'altra partita con Struff che ha ragione in tre set di Shapovalov.

Il numero 43 del mondo è costretto a inseguire. Il tennista canadese vince il primo set con il punteggio di 6-4. Poi arriva la reazione di Struff che ristabilisce la parità aggiudicandosi la seconda partita per 7-5, con Shapovalov avanti 5-4. Combattutissimo il terzo set, nel quale gioca meglio il tedesco che completa la rimonta al tie-break chiuso 7-6 (5). La prima semifinale sarà dunque Germania-Olanda.

Nella parte bassa del tabellone si decide tutto nel doppio tra Stati Uniti e Australia. Al termine di una sfida bellissima Kokkinakis ribalta il pronostico è ha ragione di Shelton numero 21 del mondo, tra i due ci sono 56 posizioni di differenza. L'australiano parte fortissimo e in appena 22 minuti chiude il primo set sul 6-1. Shelton reagisce nel secondo. L'americano si salva sullo 0-40 nel sesto game e poi allunga fino al 6-4 che vale il pari. Il terzo set è un misto di grandi emozioni punto a punto. Shelton non sfrutta quattro match point, l'australiano addirittura sei, ma trova il mini-break che decide la sfida dopo un tie-break lunghissimo per 16-14.

A tenere in partita gli Stati Uniti ci pensa Fritz. La sfida tra top 10, numero 4 l'americano, nove l'australiano De Minaur va in favore del finalista delle ATP Finals. Nel primo set Fritz s'impone 6-3 in mezzora di gioco. Nel secondo De Minaur parte meglio, Fritz ricuce lo svantaggio e completa il sorpasso sul 5-4, per chiudere 6-4. L'accesso alla semifinale si decide con il doppio. La coppia australiana formata da Ebden e Thompson ha sconfitto gli americani Tommy Paul e Ben Shelton con un doppio 6-4.