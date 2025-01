Coppa del mondo: Odermatt si prende anche la Streif. Settimo Casse

Il fenomeno Marco Odermatt sfata un altro tabù e doma anche la Streif. Nel tempio della velocità, a Kitzbühel, il detentore della Coppa del mondo centra il settimo successo stagionale vincendo il Super G davanti all'austriaco Raphael Haaser e al connazionale Stephan Rogentin. Partito con il pettorale numero 8, lo svizzero ha messo le cose in chiaro già dal primo settore, scendendo a cannone, anche se nell'ultimo ha poi rallentato un po'. Proprio lì, Haaser e Rogentin hanno provato a costruire la propria rimonta, ma Odermatt era stato troppo veloce nella parte alta. Alla fine, accuseranno rispettivamente 11 e 30 centesimi di distacco.

Con questo successo, il 44° della carriera, Odermatt allunga sia in classifica generale di Coppa del mondo, dove ora ha più di 300 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, sia in quella di specialità, favorito anche dal forfait odierno di Vincent Kriechmayr, che ha rinunciato alla gara prima della partenza. Migliore degli italiani è stato un buon Mattia Casse, settimo a 67 centesimi dallo svizzero. Fuori Dominik Paris, uscito di gara già nelle prime fasi per un errore.

Da segnalare anche l'infortunio di Alexis Pinturault. Il francese, campione del mondo in carica di combinata, è stato protagonista di una brutta caduta nel secondo settore, che gli è costata la frattura composta del piatto tibiale destro, oltre alla lesione del menisco mediale. Portato via in elicottero, dovrà saltare i Mondiali di febbraio e, probabilmente, il resto della stagione.