Cronometro dominata dal giovane gallese Tarling

Il gallese Joshua Tarling fa sua la cronometro in Olanda da Emmen ad Emmen di 29 chilometri e ottocento metri alla media di 56,7 chilometri orari. Già terzo ai mondiali di specialità poco più di un mese fa in Scozia, dietro a Ganna ed Evenepoel, assenti a questa gara, si parla di lui come di un predestinato. A cronometro questo ragazzo alto 1,94 può diventare un avversario temibilissimo per Filippo Ganna anche a Parigi 2024. 31.30.02 per Tarling, secondo posto per lo svizzero Stefan Bissenger, terzo il belga Wout Van Aert. Quinto l'italiano Mattia Cattaneo ad un minuto e tredici secondi dallo scatenato gallese. Curiosità Joshua Tarling è un anno più giovane del campione a cronometro under 23, il Belga Alec Segaert, l'impressione è che di questo giovanissimo risentiremo ancora parlare tanto, sembra nato per battere il tempo.