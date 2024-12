Europei corsa campestre, l'Italia chiude con un tris di ori

Agli Europei di corsa campestre l'Italia chiude in gloria, dominando l'ultima giornata. Nell'individuale femminile c'è l'oro di Nadia Battocletti, arrivato a 12 anni dal primo, e unico, precedente successo italiano, firmato Andrea Lalli. L'argento olimpico nei 10mila corre in 25' 43”, battendo per appena 11” la tedesca Klosterhalfen; terza la turca Can, in 26' 01”. È il 3° alloro continentale del 2024 per Battocletti, già campionessa nei 5mila e nei 10mila agli Europei di Roma. E grazie al suo risultato, l'Italia femminile si prende anche l'oro a squadre con 33 punti, battendo Gran Bretagna, per tre lunghezze, e Belgio.

E infine è oro anche per la staffetta mista, che torna a colpire a due anni dal successo casalingo di Torino: qui si comincia con Sebastiano Parolini nel gruppo di testa, poi Marta Zenoni prende il comando, Sintayehu Vissa lo mantiene e Pietro Arese lo blinda, conquistando la vittoria in volata sul francese Bedard e sul britannico Bilyard.

A livello maschile, nei giorni scorsi c'è stato anche l'argento di Yeman Crippa: l'azzurro corre in 22' 24”, 8” in più del vincitore, il fuoriclasse norvegese Ingebrigtsen, e 7” in meno dello spagnolo Ndikumwenayo, relegato al bronzo. Bronzo che l'Italia si aggiudica, a livello di squadra, nel femminile U20, dietro Gran Bretagna e Francia.